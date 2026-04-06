Установили мировой рекорд: в Иране уже больше месяца нет интернета

Правительство Ирана уже 37 дней держит страну в тотальной цифровой блокаде, что стало самым долгим в мире случаем полного отключения интернета на национальном уровне. Для граждан это превратилось в серьезное испытание, поскольку работает только ограниченный внутренний интернет и заблокированы VPN-сервисы и спутниковая связь.

Цифровая блокада в Иране продолжается уже более, чем 864 часа. Об этом сообщает AlArabiya со ссылкой на данные мониторинговой группы NetBlocks.

Что известно о блокировании интернета в Иране?

Как отмечают аналитики NetBlocks, интернет-блэкаут в Иране пока является самым длинным зафиксированным отключением сети в масштабах страны. Отключение от всемирной сети произошло 28 февраля, после начала активных военных действий на Ближнем Востоке.

Для рядовых граждан ситуация стала серьезным испытанием. Жители Исфахана и Тегерана рассказывают, что отсутствие доступа к надежным новостей и социальных сетей ощущается как "жизненная потребность" или "невозможность дышать".

Сейчас в стране работает только ограниченный внутренний интернет, который позволяет просматривать правительственные и локальные сайты. Использование VPN для доступа к инстаграму или иностранным медиа наказывается предупреждениями и возможным заключением. Спутниковый интернет, в частности Starlink, официально запрещен и доступен лишь немногим пользователям.

Аналитики NetBlocks отмечают, что непрерывность блокады делает ее уникальной по сравнению с другими странами, где ранее случались кратковременные отключения или региональные ограничения.

Обратите внимание! Эксперт по вопросам интернета, связи и данных Сергей Шишкин рассказал 24 Каналу, что иранский режим уже давно пытается изолироваться и создать свой собственный "интернет", чтобы внутри страны можно было контролировать весь гражданский трафик, поэтому война стала хорошей возможностью воплотить замыслы.

