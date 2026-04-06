Установили мировой рекорд: в Иране уже больше месяца нет интернета
- Иран держит страну в цифровой блокаде уже 37 дней, установив мировой рекорд самого длинного национального отключения интернета.
- Отключение интернета началось 28 февраля из-за активных военных действий на Ближнем Востоке, оставляя гражданам только ограниченный доступ к внутреннему интернету.
Правительство Ирана уже 37 дней держит страну в тотальной цифровой блокаде, что стало самым долгим в мире случаем полного отключения интернета на национальном уровне. Для граждан это превратилось в серьезное испытание, поскольку работает только ограниченный внутренний интернет и заблокированы VPN-сервисы и спутниковая связь.
Цифровая блокада в Иране продолжается уже более, чем 864 часа. Об этом сообщает AlArabiya со ссылкой на данные мониторинговой группы NetBlocks.
Что известно о блокировании интернета в Иране?
Как отмечают аналитики NetBlocks, интернет-блэкаут в Иране пока является самым длинным зафиксированным отключением сети в масштабах страны. Отключение от всемирной сети произошло 28 февраля, после начала активных военных действий на Ближнем Востоке.
Для рядовых граждан ситуация стала серьезным испытанием. Жители Исфахана и Тегерана рассказывают, что отсутствие доступа к надежным новостей и социальных сетей ощущается как "жизненная потребность" или "невозможность дышать".
Сейчас в стране работает только ограниченный внутренний интернет, который позволяет просматривать правительственные и локальные сайты. Использование VPN для доступа к инстаграму или иностранным медиа наказывается предупреждениями и возможным заключением. Спутниковый интернет, в частности Starlink, официально запрещен и доступен лишь немногим пользователям.
Аналитики NetBlocks отмечают, что непрерывность блокады делает ее уникальной по сравнению с другими странами, где ранее случались кратковременные отключения или региональные ограничения.
Обратите внимание! Эксперт по вопросам интернета, связи и данных Сергей Шишкин рассказал 24 Каналу, что иранский режим уже давно пытается изолироваться и создать свой собственный "интернет", чтобы внутри страны можно было контролировать весь гражданский трафик, поэтому война стала хорошей возможностью воплотить замыслы.
В Иране уже не впервые выключают интернет: что известно о предыдущих случаях?
В июне 2025 года Иран столкнулся с масштабными перебоями в работе интернета из-за израильских ударов и кибератак, что существенно усложнили доступ к международным ресурсам и заблокировали ряд западных сервисов, которые пользовались спросом среди иранцев.
В то же время Национальная информационная сеть Ирана оставалась работоспособной. Одним из возможных способов обхода ограничений рассматривали Starlink, однако, как упоминалось ранее, ее использование в стране официально запрещено.
Кроме того, интернет ограничивали и еще раньше. В частности во время протестов 2019 года, власть уже вводила полный интернет-блэкаут.