Цифрова блокада в Ірані триває вже більше, ніж 864 години. Про це повідомляє AlArabiya з посиланням на дані моніторингової групи NetBlocks.

Що відомо про блокування інтернету в Ірані?

Як зазначають аналітики NetBlocks, інтернет-блекаут в Ірані наразі є найдовшим зафіксованим вимкненням мережі в масштабах країни. Відключення від всесвітньої мережі відбулося 28 лютого, після початку активних воєнних дій на Близькому Сході.

Для пересічних громадян ситуація стала серйозним випробуванням. Мешканці Ісфахана та Тегерана розповідають, що відсутність доступу до надійних новин і соціальних мереж відчувається як "життєва потреба" або "неможливість дихати".

Наразі в країні працює лише обмежений внутрішній інтернет, який дозволяє переглядати урядові та локальні сайти. Використання VPN для доступу до інстаграму або іноземних медіа карається попередженнями та можливим ув'язненням. Супутниковий інтернет, зокрема Starlink, офіційно заборонено і доступний лише небагатьом користувачам.

Аналітики NetBlocks відзначають, що безперервність блокади робить її унікальною порівняно з іншими країнами, де раніше траплялися короткочасні відключення чи регіональні обмеження.

Зверніть увагу! Експерт з питань інтернету, зв'язку та даних Сергій Шишкін розповів 24 Каналу, що іранський режим вже давно намагається ізолюватися та створити свій власний "інтернет", щоб усередині країни можна було контролювати весь цивільний трафік, тому війна стала гарною можливістю втілити задуми.

