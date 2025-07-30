Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью венгерского премьера для польского телеканала wPolsce24.

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Как Виктор Орбан относится к Зеленскому?

Виктор Орбан отметил, хотя президент Зеленский и допускал ошибки, он имеет к нему уважение. До этого премьер-министр Венгрии постоянно критиковал и словесно оскорблял украинского лидера. Например, он обвинил Зеленского в так называемых "театральных угрозах", а также говорил президенту Украины, что "политика – не сцена".

Он (Зеленский – 24 Канал) является избранным народом президентом Украины. Я всегда стараюсь вести себя должным образом, что является важным, если мы хотим хороших отношений. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки,

– отметил Орбан.

Одной из ошибок Зеленского Виктор Орбан назвал тот факт, что в прошлом году он отклонил предложение наконец заключить мир. Венгерский премьер говорил, что время играет в пользу России, а не Украины.

В одном из прошлых интервью для YouTube-канала Patrióta Орбан назвал Зеленского "политиком-инфлюенсером" и "комиком". Он, по словам венгерского чиновника, не был готов к такой должности, однако несмотря на это взял на себя "роль президента".

Напомним, позиция Виктора Орбана в отношении Украины остается враждебной. Премьер-министр Венгрии в частности блокирует новый семилетний бюджет ЕС, большой объем которого составляет финансирование для Украины, а не некоторые потребности Европы. Неудивительно, что Орбан требовал больше именно для венгров.