Об этом сообщает Vatican News.

Что известно о состоянии здоровья Льва XIV?

В воскресенье, 18 октября, Лев XIV провел первое публичное мероприятие после возвращения из больницы. Накануне, 17 октября, понтифик выписался после четырех дней госпитализации, во время которой ему провели операцию на правом легком.

Во время встречи с верующими Папа Римский прочитал молитву "Ангел Господень" и обратился к присутствующим, поделившись впечатлениями от пребывания в медицинском учреждении.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто молился за меня в последние дни. Я действительно почувствовал вашу поддержку. Особую благодарность я хочу выразить врачам, медсестрам и всему персоналу больницы,

– заявил Лев XIV.

Понтифик также отметил, что пережитый опыт позволил ему лучше понять трудности людей, борющихся с заболеваниями.

Напомним, у Папы Римского Льва XIV обнаружили аденокарциному – распространенный тип рака, поразивший легкое. 13 октября 71-летнему понтифику провели операцию в Риме и удалили нижнюю долю правого легкого.

Хирургическое вмешательство длилось около 90 минут и прошло без осложнений. После операции Папа пришел в сознание и отдыхал в палате больницы Джемелли. В то же время стадию заболевания пока не определили, ведь для этого нужно выяснить размер опухоли и распространился ли рак на лимфатические узлы.

Медицинский эксперт Стивен Лю отметил, что если опухоль небольшая и не поразила лимфатические узлы, операции может быть достаточно для полного выздоровления. Однако более широкое распространение рака может свидетельствовать о менее благоприятном прогнозе.

Новообразование у понтифика обнаружили во время планового медицинского обследования, после чего он сообщил верующим о необходимости операции. После выписки из больницы Лев XIV планирует вернуться к исполнению своих обязанностей, а в ноябре должен состояться его запланированный визит в Латинскую Америку.