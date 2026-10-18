Про це повідомляє Vatican News.

Що відомо про стан здоров'я Лева XIV?

У неділю, 18 жовтня, Лев XIV провів перший публічний захід після повернення з лікарні. Напередодні, 17 жовтня, понтифік виписався після чотирьох днів госпіталізації, під час якої йому провели операцію на правій легені.

Під час зустрічі з вірянами Папа Римський прочитав молитву "Ангел Господній" і звернувся до присутніх, поділившись враженнями від перебування в медичному закладі.

Я хотів би подякувати всім, хто молився за мене останніми днями. Я справді відчув вашу підтримку. Особливу вдячність я хочу висловити лікарям, медсестрам та всьому персоналу лікарні,

– заявив Лев XIV.

Понтифік також зазначив, що пережитий досвід дозволив йому краще відчути труднощі людей, які борються із захворюваннями.

Нагадаємо, у Папи Римського Лева XIV виявили аденокарциному – поширений тип раку, який уразив легеню. 13 жовтня 71-річному понтифіку провели операцію в Римі та видалили нижню частку правої легені.

Хірургічне втручання тривало близько 90 хвилин і минуло без ускладнень. Після операції Папа прийшов до тями та відпочивав у палаті лікарні Джемеллі. Водночас стадію захворювання поки не визначили, адже для цього потрібно з'ясувати розмір пухлини та чи поширився рак на лімфатичні вузли.

Медичний експерт Стівен Лю зазначив, що якщо пухлина невелика й не уразила лімфатичні вузли, операції може бути достатньо для повного одужання. Однак ширше поширення раку може свідчити про менш сприятливий прогноз.

Новоутворення у понтифіка виявили під час планового медичного обстеження, після чого він повідомив вірянам про необхідність операції. Після виписки з лікарні Лев XIV планує повернутися до виконання своїх обов'язків, а в листопаді має відбутися його запланований візит до Латинської Америки.