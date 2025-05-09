Вручил Путину издевательский подарок: на что Си Цзиньпин намекнул Кремлю

Парад 9 мая, который прошел на Красной площади, уместнее назвать парадом Си Цзиньпина, который он принимал в Москве. На это указывает четырехдневный его визит в Россию, а также то, что представители ряда стран присутствовали там именно по воле Китая.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Саакян, отметив, что если бы не Пекин, на параде не было бы большей части тех, кто туда приехал. Например, Вучич (президент Сербии) и Фицо (премьер-министр Словакии) летели не столько к Путину, как встретиться с Си Цзиньпином.

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Какой сигнал Китай показал относительно России?

Выиграл от всего этого действа в Москве не глава Кремля, а китайский лидер. По словам политолога, Си Цзиньпин продемонстрировал, что Россия находится в зависимости от Китая во многих аспектах. Он выступил и физическим бронежилетом для Путина, и геополитическим, привезши в Москву представителей ряда государств.

Это, как заметил Саакян, месседж о том, что договориться с Россией и получить ее как младшего партнера против Китая – не удастся. Политолог также обратил внимание на презент, который Си Цзиньпин вручил российскому диктатору – граммофон 1945 года и винтажную китайскую газету с заметкой о победе.

"Подарок от Си Цзиньпина Путину был символическим и издевательским. Типа, вот тебе дедушка патефон и газета, сиди читай. Все знают, что Путин не пользуется смартфоном и очень далек от интернета. Можно было привезти любой другой подарок 1945 года, у Китая был огромный выбор, что подарить Путину", – озвучил Саакян.

Что запланировал Пекин и может предложить Европе?

По словам политолога, очевидно то, что встречи с Си Цзиньпинем в Кремле связаны с договорами по энергетике, торговле, Арктике. Путин, по мнению Саакяна, дорого заплатит Китаю за его VIP-визит в Москву и то, что он подставляет плечо помощи России.

Думаю, что Путин разговаривает с Си Цзиньпином по поводу того, сколько времени у него есть для того, чтобы попытаться сделать последний рывок и попробовать достичь на фронте успехов, закрепить их. Ведь Си Цзиньпину необходимо вступать в переговоры с США, ему хочется иметь перед Соединенными Штатами и Европой в своем портфеле Россию,

– пояснил политолог.

Саакян подчеркнул, что Пекин стремится отыграть роль посредника, не с Россией теперь будут разговаривать, а с Китаем. Си Цзиньпин вероятнее захочет договариваться по России не столько со Штатами, как с ЕС.

Политолог предположил, что Китай желает попытаться принять участие в европейской коллективной безопасности, заменив США, но не размещая свои военные базы в Европе. Он может выступить сдерживающим фактором, держа Россию на поводке. Сегодняшнее 9 мая, как подытожил политолог, стало не днем победы Путина, а днем продажи суверенитета России Китаю.

Отметим, что директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя приезд Си Цзиньпина в Москву, высказал мнение, что это был сигнал президенту США Трампу, что Кремль находится под влиянием Пекина. Он рассказал о чем Россия и Китай договариваются в рамках экономического сотрудничества.