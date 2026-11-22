Об этом сообщил член правления партии Валерий Агешин, передает Delfi. Политик отметил, что состоял в ее рядах более 25 лет и считает решение о прекращении деятельности "логичным и единственно правильным".

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Причины закрытия партии

По словам Валерия Агешина, сейчас в латвийской политике царит популизм, тогда как рациональная аргументация и социальные вопросы отошли на второй план. Он добавил, что партия и кандидаты не сумели сработаться как единая команда, поэтому последние выборы закончились для нее поражением.

Ранее лидер партии Янис Урбанович в интервью газете "Diena" прямо предупреждал о неизбежном конце политической силы.

Предложу самоликвидироваться, хочу поскорее с этим покончить, чтобы каким-то образом помочь тем, кто за нашу долгую историю прошел через нас, и чтобы им не пришлось наблюдать за мучениями "Злагоды"– отметил председатель партии.

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Партия "Злагода" долгое время позиционировала себя как левоцентристская социал-демократическая сила, но в СМИ и экспертных кругах ее определяли как пророссийскую из-за ориентации на русскоязычное население. На выборах в 15-й Сейм эта политическая сила выступила совместно с "Партией центра" и сумела набрать лишь 0,820% голосов избирателей, оставшись без места в парламенте и без государственного финансирования.

Латвийский Сейм ранее утвердил новый Кабмин во главе с Андрисом Кулбергсом. В коалицию вошли "Национальный альянс" и партия-победительница выборов "Объединенный список".