Про це повідомив член правління партії Валерій Агешин, передає Delfi. Політик зазначив, що перебував у її складі понад 25 років і вважає рішення про припинення діяльності "логічним та єдино правильним".

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За словами Валерія Агешина, зараз у латвійській політиці панує популізм, тоді як раціональна аргументація та соціальні питання відійшли на другий план. Він додав, що партія та кандидати не зуміли спрацювати як єдина команда, тому останні вибори закінчились для неї поразкою.

Раніше лідер партії Яніс Урбанович в інтерв'ю газеті Diena прямо попереджав про неминучий кінець політсили.

Запропоную самоліквідуватися, хочу швидше це закінчити, щоб якимось чином допомогти тим, хто за нашу довгу історію пройшов через нас, і щоб їм не довелося спостерігати за муками "Злагоди"– зазначив голова партії.

Партія "Злагода" тривалий час позиціонувала себе як лівоцентристська соціал-демократична сила, але у медіа та експертних колах її визначали як проросійську через орієнтацію на російськомовне населення. На виборах до 15-го Сейму політсила стартувала спільно з "Партією центру" та зуміла набрати лише 0,820% голосів виборців, залишившись без місця у парламенті та без державного фінансування.

Латвійський Сейм раніше затвердив новий Кабмін на чолі з Андрісом Кулбергсом. До коаліції увійшли "Національний альянс" та партія-переможниця виборів "Об'єднаний список".