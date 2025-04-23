Пекин резко отреагировал на вызов китайского посла в МИД Украины

МИД Китая сделал заявление после того, как посол страны был вызван в украинское Министерство иностранных дел. В Пекине высказались относительно участия китайских граждан в войне против Украины.

Китайская сторона рассказала о деталях встречи, которая состоялась 22 апреля в МИД Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на China News.

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Разъяснили позицию

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь прокомментировал вызов Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Украине Ма Шенкуня в МИД.

Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций,

– подчеркнул представитель китайского министерства.

Также он добавил, что Пекин "разъяснил позицию Китая по соответствующим вопросам".

Обратите внимание! В МИД Китая ответили относительно обращения пленных китайцев к руководству своей страны с просьбой забрать их. Позиция Пекина такова, что власти КНР много раз предупреждали и попросили своих граждан "держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны".

Напомним, что в МИД Украины сообщили, что во вторник, 22 апреля, посол Китая в Украине Ма Шенкунь был приглашен в Министерство иностранных дел.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис во время встречи отметил факты участия китайских граждан в боевых действиях против Украины на стороне России. Также он акцентировал на привлечении китайских компаний к производству в России продукции военного назначения. Эти действия Пекина, по словам Перебийниса, "вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР".

Также китайской стороне были переданы доказательства соответствующих фактов украинскими спецслужбами.

Заместитель главы МИД Украины призвал Пекин способствовать прекращению поддержки России в ее агрессии против Украины. В то же время Китай ранее неоднократно подчеркивал отсутствие помощи россиянам с его стороны.

Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что Китаю передадут "информацию более широкого характера" в отношении граждан страны, работающих на российском заводе по производству дронов.

По словам президента Украины, в соответствии с информацией, которую СБУ предоставит Пекину, "Россия украла китайские технологии по производству беспилотников вне договоренностей с Китаем".

Также Зеленский поручил Службе внешней разведки передать китайской стороне "короткую" версию информации о китайско-российском сотрудничестве в целом.