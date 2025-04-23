Китайська сторона розповіла про деталі зустрічі, яка відбулась 22 квітня у МЗС України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на China News.

Д\о теми Пекін відповів на звинувачення Зеленського щодо поставок зброї Росії

Роз'яснили позицію

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь прокоментував виклик Надзвичайного і Повноважного Посла Китаю в Україні Ма Шенкуня до МЗС.

Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій,

– наголосив представник китайського міністерства.

Також він додав, що Пекін "роз'яснив позицію Китаю щодо відповідних питань".

Зверніть увагу! У МЗС Китаю відповіли щодо звернення полонених китайців до керівництва своєї країни з проханням забрати їх. Позиція Пекіна така, що влада КНР багато разів попереджела і попросила своїх громадян"триматися якомога далі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони".

Нагадаємо, що у МЗС України повідомили, що у вівторок, 22 квітня, посол Китаю в Україні Ма Шенкунь був запрошений до Міністерства закордонних справ.

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс під час зустрічі зазначив про факти участі китайських громадян у бойових діях проти України на боці Росії. Також він акцентував на залученні китайських компаній до виробництва у Росії продукції військового призначення. Ці дії Пекіна, за словами Перебийніса, "викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та КНР".

Також китайській стороні були передані докази відповідних фактів українськими спецслужбами.

Заступник глави МЗС України закликав Пекін сприяти припинення підтримки Росії у її агресії проти України. Про відсутність допомоги росіянам Китай раніше неодноразово наголошував.

Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що Китаю передадуть "інформацію більш широкого характеру" щодо громадян країни, працюють на російському заводі з виробництва дронів.

За словами президента України, відповідно до інформації, яку СБУ надасть Пекіну, "Росія вкрала китайські технології з виробництва безпілотників поза домовленостями з Китаєм".

Також Зеленський доручив Службі зовнішньої розвідки передати китайській стороні "коротку" версію інформації про китайсько-російську співпрацю загалом.