Китайская сторона рассказала о деталях встречи, которая состоялась 22 апреля в МИД Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на China News.

Д\о темы Пекин ответил на обвинения Зеленского относительно поставок оружия России

Разъяснили позицию

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь прокомментировал вызов Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Украине Ма Шенкуня в МИД.

Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций,

– подчеркнул представитель китайского министерства.

Также он добавил, что Пекин "разъяснил позицию Китая по соответствующим вопросам".

Обратите внимание! В МИД Китая ответили относительно обращения пленных китайцев к руководству своей страны с просьбой забрать их. Позиция Пекина такова, что власти КНР много раз предупредили и попросили своих граждан "держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны".

Напомним, что в МИД Украины сообщили, что во вторник, 22 апреля, посол Китая в Украине Ма Шенкунь был приглашен в Министерство иностранных дел.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис во время встречи отметил о фактах участия китайских граждан в боевых действиях против Украины на стороне России. Также он акцентировал на привлечении китайских компаний к производству в России продукции военного назначения. Эти действия Пекина, по словам Перебийниса, "вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР".

Также китайской стороне были переданы доказательства соответствующих фактов украинскими спецслужбами.

Заместитель главы МИД Украины призвал Пекин способствовать прекращению поддержки России в ее агрессии против Украины. Об отсутствии помощи россиянам Китай ранее неоднократно подчеркивал.

Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что Китаю передадут "информацию более широкого характера" в отношении граждан страны, работающих на российском заводе по производству дронов.

По словам президента Украины, в соответствии с информацией, которую СБУ предоставит Пекину, "Россия украла китайские технологии по производству беспилотников вне договоренностей с Китаем".

Также Зеленский поручил Службе внешней разведки передать китайской стороне "короткую" версию информации о китайско-российском сотрудничестве в целом.