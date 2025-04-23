Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского во вторник, 22 апреля.

Читайте также Россияне начали использовать китайские автоматы Type 56-1 на войне против Украины

Россия ворует китайские технологии

Владимир Зеленский заявил, что СБУ передаст Китаю "информацию более широкого характера" о гражданах, которые работают в России на заводе по производству дронов.

Согласно информации, которую имеет Украина, Россия вне договоренностей с Китаем украла китайские технологии по производству беспилотников.

Я думаю, что Пекину будет важно увидеть, как с ними работают их партнеры,

– подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что также поручил Службе внешней разведки передать Пекину "короткую" версию информации о китайско-российском сотрудничестве в целом.

22 апреля посла Китая в Украине Ма Шенкуня пригласили в Министерство иностранных дел.

Во время этой встречи заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис отметил, что факты участия граждан Китая в войне против Украины, а также привлечение китайских компаний к производству в России продукции военного назначения "вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР".

В МИД сообщили, что доказательства таких фактов украинские спецслужбы уже передали китайской стороне.

Перебийнис также призвал китайскую сторону принять меры с целью прекращения поддержки России в ее агрессии против Украины.