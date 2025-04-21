Обзор трофейного китайского автомата был обнародован на YouTube-канале "Vlad Kalina. Об оружии", передает 24 Канал.

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Что известно о китайских Type 56-1

Так, Militarnyi пишет, что первым заметным отличием китайского образца от советского является толщина фурнитуры, в частности цевья и пистолетной рукоятки. Цевье имеет другое крепление, поэтому коммерческие комплектующие не подходят без доработки.

На ствольной коробке можно разглядеть китайские иероглифы. По сравнению с советским АКС, ее крышка, вероятнее всего, фрезерованная, тогда как сама коробка штампованная и имеет более массивный вид. Затвор изготовлен грубо из блестящего материала, что внешне похож на нержавеющую сталь. Дульный срез не имеет резьбы, мушка – закрытого типа.

Иероглифы на автомате Type 56-1 / скриншот из видео

Остальные элементы управления и механизмов китайского Type 56-1 идентичны советскому оружию, хотя качество этого изделия оставляет желать лучшего – поршень, в частности, начал люфтить уже после нескольких выстрелов.

Автомат имеет заводской автоматический режим ведения огня, то есть возможность того, что это гражданский образец с переработанной автоматикой, можно исключить,

– указывает эксперт.

Вероятно, Type 56-1 принадлежал одному из наемников российских ЧВК, которые часто пользуются услугами третьих стран для закупки оружия.

Заметим, что 17 апреля Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет России оружие, в частности порох и артиллерию. Также, по словам президента, есть все основания считать, что представители Пекина занимаются производством некоторого оружия на территории страны-агрессора.