Огляд трофейного китайського автомата було оприлюднено на YouTube-каналі "Vlad Kalina. Про зброю", передає 24 Канал.

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Що відомо про китайські Type 56-1

Так, Militarnyi пише, що першою помітною відмінністю китайського зразка від радянського є товщина фурнітури, зокрема цівки та пістолетного руків’я. Цівка має інше кріплення, тому комерційні комплектуючі не підходять без доопрацювання.

На ствольній коробці можна розгледіти китайські ієрогліфи. У порівнянні з радянським АКС, її кришка, найімовірніше, фрезерована, тоді як сама коробка штампована і має більш масивний вигляд. Затвор виготовлений грубо з блискучого матеріалу, що зовні схожий на нержавіючу сталь. Дульний зріз не має різьби, мушка – закритого типу.

Ієрогліфи на автоматі Type 56-1 / скріншот з відео

Решта елементів управління та механізмів китайського Type 56-1 ідентичні до радянської зброї, хоча якість цього виробу залишає бажати кращого – поршень, зокрема, почав люфтити вже після кількох пострілів.

Автомат має заводський автоматичний режим ведення вогню, тобто можливість того, що це цивільний зразок з переробленою автоматикою, можна виключити,

– вказує експерт.

Ймовірно, Type 56-1 належав одному з найманців російських ПВК, які часто користуються послугами третіх країн для закупівлі зброї.

Зауважимо, що 17 квітня Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає Росії зброю, зокрема порох та артилерію. Також, за словами президента, є всі підстави вважати, що представники Пекіну займаються виробництвом деякої зброї на території країни-агресорки.