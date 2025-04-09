Министр обороны Польши увидел позитив в выводе войск США из ключевого хаба помощи Украине

США передислоцируют своих военных из аэропорта Ясенка в Польше – ключевого хаба помощи для Украины. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш увидел в этом позитив.

Он поделился своими мыслями в эфире телеканала Polsat News, передает 24 Канал. К слову, в Польше сейчас находится около 10 тысяч американских солдат.

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В чем политик видит позитив

По словам министра, из-за передислокации силы США не будут сосредоточены на помощи Украине. Поскольку они посвятят больше усилий Польше, это станет "изменением к лучшему".

В конце концов, эта миссия могла бы закончиться, и они могли бы вернуться в США, но они остаются в Польше,

– добавил Косиняк-Камыш.

Он также объяснил, что речь идет о нескольких сотнях солдат, которые будут находиться в различных подразделениях.

К слову, 8 апреля стало известно, что США рассматривают возможность вывода своих военных с баз в Польше и Румынии. Однако в Пентагоне заверили, что пока не приняли никакого решения.