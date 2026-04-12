Иран обсудил с Путиным переговоры с США
11 апреля в Пакистане состоялись прямые переговоры США и Ирана. Детали встречи с американцами иранцы рассказали россиянам.
Так, 12 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил главе Кремля Владимиру Путину, чтобы поздравить его с Пасхой и поделиться оценкой переговоров с США. Об этом пишет Anadolu Ajansı.
Смотрите также У них почти ничего не осталось: Трамп назвал следующие потенциальные цели в Иране
О чем говорили Пезешкиан и Путин?
Политики обсудили последние события на Ближнем Востоке. Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за принципиальную позицию России, направленную на деэскалацию конфликта, а также за поддержку Ирана на международных площадках. Также он выразил благодарность за оказанную иранскому народу гуманитарную помощь.
Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул готовность и в дальнейшем содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, предоставлять посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. С этой целью Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе.
При обсуждении двусторонних отношений политики подтвердили, что хотят и дальше укреплять дружеские и партнерские связи между Россией и Ираном во всех сферах.
Что предшествовало?
11 апреля в Пакистане состоялись переговоры США и Ирана. Одной из ключевых тем было разблокирование Ормузского пролива. Тегеран настаивает на единоличном контроле над этим путем и на праве взимать с судов сбор за проход через пролив. США возражают против этого.
Также обсуждался вопрос ядерного оружия. Тегеран не согласился отказаться от развития своей ядерной программы. Из-за этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о провале переговоров.
В свою очередь Дональд Трамп анонсировал блокирование Ормузского пролива со стороны США. Вашингтон пригрозил странам, которые будут платить сбор Ирану.
Кроме того, американский лидер заявил, что введет 50-процентные тарифы, на товары из стран, которые будут помогать Ирану.