Иран обсудил с Путиным переговоры с США

11 апреля в Пакистане состоялись прямые переговоры США и Ирана. Детали встречи с американцами иранцы рассказали россиянам.

Так, 12 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил главе Кремля Владимиру Путину, чтобы поздравить его с Пасхой и поделиться оценкой переговоров с США. Об этом пишет Anadolu Ajansı.

Смотрите также У них почти ничего не осталось: Трамп назвал следующие потенциальные цели в Иране

О чем говорили Пезешкиан и Путин?

Политики обсудили последние события на Ближнем Востоке. Масуд Пезешкиан поблагодарил Путина за принципиальную позицию России, направленную на деэскалацию конфликта, а также за поддержку Ирана на международных площадках. Также он выразил благодарность за оказанную иранскому народу гуманитарную помощь.

Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул готовность и в дальнейшем содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, предоставлять посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. С этой целью Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе.

При обсуждении двусторонних отношений политики подтвердили, что хотят и дальше укреплять дружеские и партнерские связи между Россией и Ираном во всех сферах.

Что предшествовало?