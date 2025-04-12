США и Иран сегодня начинают переговоры по ядерной программе Тегерана

США и Иран уже сегодня, 12 апреля, начнут переговоры по ядерной программе Тегерана. Дискуссии за закрытыми дверями в Мускате, столице Омана, возглавят спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что известно о переговорах между США и Ираном

Иранское государственное телевидение сообщило, что делегация страны прибыла в Мускат в субботу утром.

Я хочу, чтобы Иран был прекрасной, большой, счастливой страной. Но они не могут иметь ядерное оружие,

– заявил Трамп журналистам перед началом переговоров.

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани отметил, что Тегеран намерен достичь "настоящей и справедливой сделки", добавив, что "готовы важные и реализуемые предложения".

Как сообщает иранское агентство Tasnim, переговоры начнутся после встречи с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом Аль-Бусаиди. Ожидается, что переговоры между США и Ираном начнутся во второй половине дня с участием Бусаиди в качестве посредника.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Маскат: смотрите видео

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, который в сложной структуре власти Ирана имеет последнее слово в ключевых государственных вопросах, предоставил Аббасу Арагчи "полные полномочия" для ведения переговоров, сообщил Reuters иранский чиновник.

"Продолжительность переговоров, которые будут касаться только ядерной проблемы, будет зависеть от серьезности и доброй воли американской стороны", – заявил чиновник на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Иран также четко отказался от возможности обсуждения своих оборонных возможностей, в частности ракетной программы.

К слову, представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи, которого цитирует "Европейская Правда", заявил, что Тегеран согласился на встречу с США, поскольку "серьезно и с откровенной бдительностью дает дипломатии настоящий шанс" и американская сторона "должна ценить это решение".