Новый раунд переговоров в Эр-Рияде: что от команды Трампа могла требовать российская делегация

В Саудовской Аравии продолжается второй раунд переговоров. Их формат предусматривает присутствие трех переговорных групп: украинской, российской, американской. Будут ходить переговорщики из США из одной комнаты в другую, ища согласия или его отсутствия на предложения с обеих сторон (Украины и России).

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала отметил, что для россиян есть несколько важных тем, в которых они видят перспективу переговоров с Соединенными Штатами. Часть из них вообще не касается войны.

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Две составляющие переговоров в Эр-Рияде

Россия сейчас хочет показать, что она может быть другом для США, страной, которая предлагает бизнес-перспективы, говоря о совместной добыче алюминия, проекты в Арктике. Это одна составляющая переговоров, которая предусматривает предпринимательский подход к бизнесмену Трампу, который хочет заработать как можно больше.

Таким образом его можно сделать более лояльным к себе,

– считает Джигун.

Другая составляющая переговоров касается российско-украинской войны. Политолог предположил, что российская делегация выразит принципиальную позицию против вступления Украины в НАТО. Это мантра, которую россияне повторяют с 2022 года. Скажут также о том, чтобы Украина не получала пакетов помощи как минимум со стороны США, чтобы не было на ее территории представителей европейских стран (миротворцев).

Это то, на чем, по словам политолога, россияне будут давить, относительно чего у них может быть миллион различных аргументов, почему надо действовать именно так и почему это их успокоит.

Что является ключевым в этих переговорах?

Сейчас вопрос в том, насколько благоприятными будут позиции США, готовы ли они соглашаться на такие требования России. Политолог обратил внимание, что спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф в своем недавнем интервью выражал не собственное мнение, а говорил о том, какова позиция Путина.

Сегодня, как заметил Джигун, хотелось бы понять, какова позиция самих Соединенных Штатов, готовы ли они идти на такие компромиссы с потерей своего присутствия в Украине (военного, финансового, инвестиционного) для того, чтобы договориться с Россией.

Ключевым в этих переговорах является вопрос величины компромисса. Конечно, что они будут зависеть от украинской стороны. Украинская позиция четкая, определены "красные линии",

– подчеркнул политолог.

Они не позволяют заходить на вопросы территориальной целостности, суверенитета Украины, возможности быть свободными в своем выборе европейских перспектив. Кроме того, украинская сторона, как отметил политолог, очертила, что не может обсуждаться уменьшение состава ВСУ или лишение поставок оружия украинской армии из-за того, что этого просто захотели в Кремле.

Кто может предоставить паритет Украине?

Все важнее становится фактор европейского сообщества, которое является проактивным в этом контексте и формирует свой план. Политолог спрогнозировал, что скоро мир его услышит или с пресс-конференции Макрона, Стармера, Трампа в США, или иным образом.

Европа точно молчать не будет. Более того, уже идут предметные разговоры о том, чтобы определить переговорную группу с европейского континента, которая бы присоединилась к процессу переговоров, чтобы предоставить Украине паритет,

– рассказал политолог.

Ведь фактически сегодня с одной стороны есть две страны (США и Россия), которые нашли гораздо больше общих точек соприкосновения, а с другой стороны – Украина, которая осталась в одиночестве. Поэтому Европа должна усилить наше государство.