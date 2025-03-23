Такое мнение 24 Каналу высказала политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что Трамп и его команда повторяют российские нарративы. Поэтому они могут уничтожить США.
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Пророссийские заявления Виткоффа
По словам политического аналитика, Уиткофф имеет такую очень мягкую политику в отношении России. Он ведет себя так, как будто не знает о существовании КГБ и ФСБ.
Будто вчера родился. Такой себе наивный паренек пришел и его Путин похлопал по плечу,
– подчеркнула она.
К сожалению, очень часто российские нарративы, которые продвигает диктатор, потом подхватывают для своей риторики Трамп и Уиткофф. Пока неизвестно, что нужно для того, чтобы президент США осознал всю угрозу от России.
Курносова заметила, что Трамп и его команда могут уничтожить Соединенные Штаты, если продолжат такую международную политику.
Пророссийские взгляды Виткоффа: последние заявления
- Уиткофф заявил, что не считает Путина плохим человеком и рассказал, что Путин заказал портрет Трампа и молился за него, что, по его словам, тронуло американского лидера.
- Спецпосланник также выразил мнение, что главный вопрос войны в Украине – это готовность признать оккупированные территории частью России. Он отметил, что вопрос оккупированных территорий является важнейшим, но никто не хочет на него обращать внимание.
- Российские имперские амбиции Виткофф также отрицает. Он сказал, что Кремль не имеет целью поглотить всю Украину, а тем более напасть на Европу. Россияне, по его словам, "вернули" пять регионов.