Эффективный контакт США и России: в Кремле прокомментировали встречу Путина и Уиткоффа

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 11 апреля, провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что стороны еще не согласовали встречу лидеров, но работа продолжается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Возможна ли в ближайшее время встреча Трампа и Путина в ближайшее время

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Переговоры между ними продолжались более четырех часов.

Дмитрий Песков прокомментировал, что подобные контакты с США для России являются чрезвычайно полезными и эффективными.

Эффективны они вследствие того, что фактически сложился очень нужный канал к доведению информации друг для друга. Канал, который от главы государства к главе государства будет передавать различные элементы позиций по тем или иным вопросам,

– рассказал представитель Путина.

Таким образом Трамп и Путин будут получать всю информацию. Однако о том, что они встретятся лично, пока речь не идет. Песков отметил, что любая подобная встреча "должна быть хорошо подготовлена". Между Россией и США продолжается диалог и сотрудничество, но ждать каких-то мгновенных результатов не стоит.

Известно, что во время встречи Владимир Путин и Стив Уиткофф обсуждали аспекты урегулирования конфликта в Украине, однако конкретных деталей их разговора не публиковали.

В Белом доме зато прокомментировали, что встреча Путина и Уиткоффа является "шагом к прекращению огня в Украине". Дональд Трамп проводит диалоги с Россией и Украиной, чтобы все же завершить войну.