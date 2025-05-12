Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Haberturk. В Турции заявили о потенциальном возобновлении мирных переговоров между Украиной и Россией.

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Турция допускает возобновление переговоров Украины и России

Стамбульскую площадку снова назвали вероятным местом для переговоров, впрочем позиции сторон существенно различаются.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что уже в ближайшие дни может состояться встреча между представителями Украины и России для обсуждения возможного прекращения огня. По его словам, Анкара активно включена в дипломатический процесс и пытается выполнить свою посредническую роль с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Для нас важно иметь мир и стабильность в регионе. Я думаю, что стороны придут к компромиссу в ближайшие дни. Мы приглашаем их к скорейшему прекращению огня,

– сказал Фидан после переговоров с главами МИД Сирии и Иордании.

Фидан также уточнил, что Россия и Украина настаивают на разной последовательности действий:

Киев требует сначала прекращения огня, а уже после – переговоров.

требует сначала прекращения огня, а уже после – переговоров. Москва же хочет сперва договориться о самих переговорах, а тогда уже – о режиме тишины.

Кроме того, обе стороны активно работают над тем, чтобы заручиться поддержкой Соединенных Штатов. Турция призывает прекратить боевые действия как можно быстрее, подчеркивая, что именно прекращение огня должно предшествовать переговорам. Это противоречит российской риторике.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имел несколько важных разговоров с лидерами Франции, США и России. Путин во время пресс-конференции фактически отверг предложение Украины и Запада о режиме прекращения огня с 12 мая, вместо этого предложил вернуться к переговорам, которые сорвались в Стамбуле еще в 2022 году.

Анкара не теряет надежды, что сможет сыграть ключевую роль в восстановлении диалога между сторонами. В то же время ситуация на фронте остается напряженной, а перспективы быстрого компромисса – туманными.