Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Haberturk. У Туреччині заявили про потенційне відновлення мирних переговорів між Україною та Росією.

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Туреччина припускає відновлення перемовин України та Росії

Стамбульський майданчик знову назвали імовірним місцем для перемовин, утім позиції сторін суттєво різняться.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що вже найближчими днями може відбутися зустріч між представниками України та Росії для обговорення можливого припинення вогню. За його словами, Анкара активно включена у дипломатичний процес і намагається виконати свою посередницьку роль з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Для нас важливо мати мир і стабільність у регіоні. Я думаю, що сторони прийдуть до компромісу найближчими днями. Ми запрошуємо їх до якнайшвидшого припинення вогню,

– сказав Фідан після переговорів з очільниками МЗС Сирії та Йорданії.

Фідан також уточнив, що Росія та Україна наполягають на різній послідовності дій:

Київ вимагає спочатку припинення вогню, а вже після – переговорів.

вимагає спочатку припинення вогню, а вже після – переговорів. Москва ж хоче спершу домовитися про самі переговори, а тоді вже – про режим тиші.

Крім того, обидві сторони активно працюють над тим, щоб заручитися підтримкою Сполучених Штатів. Туреччина закликає припинити бойові дії якнайшвидше, наголошуючи, що саме припинення вогню має передувати перемовинам. Це суперечить російській риториці.

Минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав кілька важливих розмов із лідерами Франції, США та Росії. Путін під час пресконференції фактично відкинув пропозицію України та Заходу про режим припинення вогню з 12 травня, натомість запропонував повернутися до переговорів, які зірвались у Стамбулі ще у 2022 році.

Анкара не втрачає надії, що зможе зіграти ключову роль у відновленні діалогу між сторонами. Водночас ситуація на фронті залишається напруженою, а перспективи швидкого компромісу – туманними.