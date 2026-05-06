Говорили об Украине и не только: Рубио и Лавров провели телефонный разговор

5 мая госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Одной из ключевых тем стала война России против Украины, однако стороны подали разные версии содержания переговоров.

Среди тем, которые обсудили Лавров и Рубио был также Иран и общая геополитическая ситуация в мире. О переговорах политиков сообщили в Госдепартаменте США.

О чем говорили Рубио и Лавров?

Согласно американской стороне, инициатором переговоров выступила Россия – разговор состоялся по просьбе Лаврова. В Госдепе отметили, что стороны подняли вопросы двусторонних отношений, российско-украинской войны и ситуации вокруг Ирана, однако без детализации содержания обсуждения каждой темы.

В то же время в Министерстве иностранных дел России подали другую версию переговоров. Там не уточнили, кто именно инициировал звонок, и не упомянули о войне в Украине как отдельную тему. В российском ведомстве сообщили, что стороны провели так называемую "сверку часов" по актуальным международным вопросам и состоянию российско-американских отношений.

Также в заявлении России говорится, что во время разговора обсуждался график дальнейших двусторонних контактов, а сам диалог якобы был конструктивным и деловым.

Почему Россия затягивает мирные переговоры о завершении войны в Украине?

Россия затягивает переговоры, пытаясь улучшить свои позиции на поле боя. В Кремле рассчитывают на успех наступательных действий и продолжение войны на истощение, которая может ослабить Украину и ее союзников. В то же время Москва выдвигает ультимативные требования, в частности относительно вывода украинских войск с оккупированных территорий как условия для прекращения огня.

На процесс влияют и геополитические факторы. Смещение внимания США на другие конфликты, в частности в Иране, дает России возможность затягивать переговоры. Дополнительно она манипулирует вопросом места встреч и создает лишь видимость готовности к диалогу, избегая реальных компромиссов.

Внутриполитический фактор также играет роль, ведь для Кремля любой мир без признаков полной победы несет риски для власти. Поэтому Россия выдвигает неприемлемые условия, чтобы впоследствии переложить ответственность за отсутствие договоренностей на Украину.

К слову, украинский политик и бывший премьер-министр Арсений Яценюк в эфире 24 Канала заявил, что нынешние разговоры о завершении войны нельзя считать полноценным мирным процессом. По его мнению, Владимир Путин пытается использовать Дональда Трампа, чтобы выиграть время и ослабить международное давление.

Готова ли Украина продолжать мирные переговоры по завершению войны?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова возобновить переговоры с Россией в любой момент и в любом формате. В то же время Киев отмечает, что такие встречи возможны на территории любой страны, кроме России и Беларуси, и рассчитывает на возвращение к трехстороннему формату с участием международных партнеров.

В частности, Зеленский сообщил о готовности к трехсторонним переговорам с участием США и России, которые могут состояться в Азербайджане. Этот вопрос уже обсуждался с американской стороной.

Кроме того, президент провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которой стороны обсудили перспективы переговорного процесса и будущие дипломатические контакты. Зеленский подчеркнул, что ключевым условием для Украины остается достижение длительного прекращения огня.