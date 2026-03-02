Секретарь Совета нацбезопасности Ирана Лариджани резко ответил на заявления Трампа о переговорах
Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не планирует вести переговоры с США. Так он опроверг информацию о возможном возобновлении диалога с Вашингтоном.
Об этом Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани написал в соцсети X.
Что заявили в Иране о переговорах с США?
Али Лариджани заявил, что страна не намерена вести переговоры с Соединенными Штатами.
Мы не будем вести переговоры с США,
– говорится в его заявлении.
Напомним, что Трамп заявил изданию The Atlantic, что новое руководство Ирана предложило ему возобновить переговоры. Президент США якобы согласился. Он также добавил, что Ирану стоит сдаться и быстрее начать диалог. Однако, по его словам, уверенности когда это может произойти – нет.
Обратите внимание! После смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи в состав временного руководящего органа Ирана входят действующий президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи, а также Алиреза Арафи, который исполняет обязанности верховного лидера, член Совета стражей конституции, которого определяет Совет целесообразности. Оперативное управление страной осуществляет Али Лариджани.
Что известно об операции США в Иране?
Утром 28 февраля, Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима. Трамп отметил, что США не допустят, чтобы Иран имел ядерное оружие, и пообещал иранскому народу, что свобода уже близко.
США и Израиль провели масштабную операцию по ликвидации иранских лидеров, сбросив 30 авиабомб на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет WSJ. Операция была подкреплена кибератаками и развертыванием большой военной группировки США на Ближнем Востоке, содержащей два авианосца и десятки эсминцев.
Трамп заявил, что операция США в Иране может продлиться около четырех недель. Он отметил, что кампания планировалась как четырехнедельный процесс, хотя это может занять меньше времени. Уже известно о первых потерях со стороны США.