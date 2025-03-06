Переговоры США и Украины по завершению войны пройдут во вторник в Саудовской Аравии, – СМИ

Переговоры США и Украины относительно завершения войны состоятся в Саудовской Аравии. Они пройдут во вторник, 11 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение корреспондента Fox News Джеки Генрих в соцсети Х.

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Кто из американских чиновников будут в Эр-Рияде

Джеки Генрих написала в соцсети Х, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц во вторник, 11 марта, отправятся в Эр-Рияд.

Американские чиновники встретятся в столице Саудовской Аравии с украинской делегацией, в частности с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

К слову, Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета заявил, что команды Украины и Соединенных Штатов Америки возобновили работу между собой. Он также отметил, что надеется на содержательную встречу с украинских представителей с американскими на следующей неделе.

Кроме того, 5 марта Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности Соединенных Штатов Майклом Волцом. По словам главы ОП, им удалось обсудить дальнейшие шаги на пути к справедливому и прочному миру.