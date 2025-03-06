Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Марка Рубио в интервью телеканалу Fox News.

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Как Рубио прокомментировал готовность Украины и России к переговорам

Госсекретарь США заявил, что американская сторона встречалась с российской две недели назад в Саудовской Аравии. И суть этой встречи была очень проста: заинтересована ли Россия в разговоре о прекращении этой войны или нет.

Потому что в наших отношениях не может быть существенных изменений, пока продолжается эта война. Они (россияне – 24 Канал) ответили, что нам интересно поговорить об этом. Теперь нам нужно следить,

– сказал Марко Рубио.

В то же время он заявил, что США трудно следить за готовностью России к мирным переговорам, потому что другая сторона конфликта, Украина, якобы вообще не заинтересована в мире. Но Рубио отметил, что все изменилось после сообщения Владимира Зеленского в сети.

"Надеюсь, это (готовность Украины к переговорам с Россией – 24 Канал) исправлено. Я надеюсь, что это будет исправлено более четко. И тогда я думаю, что это открывает двери, чтобы понять, возможно ли это", – отметил госсекретарь США.

Рубио также заявил, что президент Трамп работает, чтобы стать миротворцем, и стремится положить конец, если это возможно, конфликту, который "стоил миллиарды долларов, сотни тысяч жизней и разрушений".

Стоит отметить, что украинская сторона заявляла, что готова к мирным переговорам с Россией, но на справедливых условиях.

Владимир Зеленский в своей заметке в соцсети Х отметил, что наше государство готово к переговорам в любое время, и не против сделать это как можно быстрее.