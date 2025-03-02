В то же время Рубио ответил, когда США будут готовы к таким контактам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какая позиция у США по переговорам с Украиной

Марко Рубио рассказал, что после перепалки в Белом доме он не общался ни с президентом Зеленским, ни с министром иностранных дел Украины Сибигой.

Мы будем готовы снова вступить в контакт, когда они будут готовы заключить мир,

– сказал госсекретарь.

К слову, NBC News пишет, что публичные заявления Зеленского после ссоры в Овальном кабинете, в частности сообщение с благодарностью Трампу и американцам, не имели особого влияния на президента США. В Белом доме считают, что мирные переговоры с Украиной приостановлены.

В то же время на вопрос, возможно ли сотрудничество Трампа и Зеленского для достижения "мирного соглашения" все еще, один из собеседников издания сказал: "Я все еще считаю, что да". По его словам, именно Зеленский должен "прийти и все исправить".