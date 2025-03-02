Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Отмечается, что недовольство администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых.

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Можно ли возобновить отношения с президентом США

По словам американских чиновников, после ссоры президентов в администрации Трампа обсуждали, стоит ли приостановить военную помощь США Украине. Сейчас остается непонятным, пойдет ли Дональд Трамп на такой шаг и когда именно.

Отмечается, что публичные заявления Зеленского после того, как он покинул Белый дом, в частности сообщение в соцсетях, в котором он поблагодарил Трампа за прием и американцев за поддержку Украины, с тех пор не оказали особого влияния на президента. По словам представителей администрации, американские чиновники считают, что мирные переговоры с Украиной приостановлены.

В то же время на вопрос, возможно ли сотрудничество Трампа и Зеленского для достижения "мирного соглашения", один из собеседников издания сказал: "Я все еще считаю, что да".

Мяч на поле президента Зеленского. Президент считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и именно он должен прийти и все исправить,

– сказал другой источник NBC News.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Ожидалось, что по итогам переговоров лидеры двух стран подпишут соглашение по редкоземельным металлам, однако в Овальном кабинете вспыхнул спор.

Впоследствии советник президента США Майк Волц отрицал, что ссора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским была "засадой". По его словам, во время встречи в другой комнате уже было готово подписание важного соглашения между США и Украиной.