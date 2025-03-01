Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью Волца каналу Fox News. Он опроверг распространенную версию, отметив, что во время встречи в другой комнате уже было готово подписание важного соглашения между США и Украиной по редкоземельным ресурсам.

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Спор Трампа и Зеленского не был спланированной "засадой"

По словам Волца, после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о готовности отправить войска, Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте обсуждал возможность предоставления больших гарантий безопасности для Украины.

Позвольте быстро прояснить. Это не была какая-то засада. Это абсолютно и категорически неправда. В соседней комнате все было готово для подписания соглашения обоими лидерами, которая бы объединила США и Украину экономически на поколение относительно критических минералов, нужных нам, и инвестиций, нужных им,

– отметил советник по нацбезопасности Соединенных Штатов.

Волц отметил, что весь процесс должен был стать положительным шагом для Украины, ведущим к переговорам с Россией и завершению войны.

Однако ситуация изменилась после того, как Зеленский неожиданно решил обсуждать свои требования на публике, что вызвало недовольство у Трампа. Волц объяснил, что Зеленского предупреждали о необходимости дипломатического подхода, но он выбрал жесткую линию и пытался решить все "перед всем миром". В результате, Трамп и Вэнс вынуждены были заявить: "Хватит".

Это был неправильный подход, не то время в истории, и точно не тот президент для таких действий. Это не Джо Байден, это был Дональд Трамп. И думаю, весь мир увидел это абсолютно четко,

– подытожил Волц.

Он также добавил, что эти обстоятельства, вероятно, стали одной из причин, почему ситуация между двумя лидерами набрала такой напряженности.