Горячая дискуссия между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла внезапно. Украинский лидер пытался объяснить партнерам, что нашему государству нужны настоящие гарантии безопасности, а не обычный режим прекращения огня. Американцы в ответ начали обвинять украинца в неблагодарности и в конце концов выгнали его из Белого дома, передает 24 Канал со ссылкой на Time.

Смотрите также Трампа за это "порвут на куски": будет ли оружие и что делать Украине после скандала в США

"Он дал отпор, но теперь нам капец"

Известный журналист, корреспондент журнала Time Саймон Шустер в колонке рассказал о реакции своего товарища, полковника Вооруженных сил Украины на скандал в Белом доме. По словам медийщика, они как раз вместе ужинали, когда поступило сообщение о том, что Трамп и Зеленский поссорились. Они вместе просмотрели видео спора.

Прошло несколько долгих секунд, прежде чем мой спутник вынес свой вердикт. "Молодец", – сказал он о Владимире Зеленском. "Хорошо сделал",

– рассказывает Шустер.

Журналист заметил, что редко слышал, чтобы этот офицер хвалил своего президента. Но на этот раз он был действительно поражен.

"Он дал отпор, – сказал полковник о Зеленском, – Это достойно уважения". Затем он снова задумался, посмотрел на экран и добавил: "Но теперь нам капец",

– рассказывает журналист.

Шустер заметил, что реакции в Киеве на ссору Зеленского и Трампа колебались между двумя чувствами: гордостью за своего лидера, который дал отпор самому могущественному человеку мира, и страхом перед последствиями для Украины, ее армии и шансов на выживание в войне с Россией. Корреспондент заметил, что среди советников и союзников Зеленского почти никто не удивился его словам в адрес Дональда Трампа, как и тону, который он выбрал. "Во многих аспектах это был классический Зеленский – гордый, упрямый, смелый до самозабвения, неспособный молча проглотить обиду", – пояснил журналист.

"А что он должен был делать? Если по тебе вытирают ноги, ты просто должен это терпеть?", – так отреагировал на скандал один из советников Зеленского, говорит Шустер.

К слову, ряд мировых лидеров после скандала с Трампом поддержали украинского президента.