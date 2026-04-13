Дипломатические усилия продолжаются: в США говорят о продолжении переговоров с Ираном

США и Иран продолжают дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент Дональд Трамп заявляет, что иранская сторона вышла на связь и продемонстрировала заинтересованность в достижении договоренностей.

Об этом пишет CNN.

Что известно о переговорах США и Ирана?

Американский чиновник сообщил, что Штаты и Иран продолжают дипломатические переговоры для завершения войны на Ближнем Востоке.

Между США и Ираном продолжается взаимодействие и продвижение в попытках достичь соглашения,

– сказал чиновник.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне длительных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые состоялись в субботу, 11 апреля, в Пакистане и не дали ощутимых результатов.

Пока точно неизвестно, состоится ли личная встреча делегаций США и Ирана в будущем.

Что об этом говорит сам Трамп?

Несколько ранее президент Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что его администрация утром 13 апреля получила сигнал от иранской стороны, якобы "они очень хотели бы заключить соглашение".

Заявление американского лидера звучало менее чем через три часа после введения США морской блокады иранских портов, а также на фоне безрезультативных переговоров в Пакистане.

Трамп заявил, что главным препятствием в переговорах с Ираном остается ядерный вопрос и в очередной раз подчеркнул, что "Иран не будет иметь ядерного оружия".

Мы договорились о многих вещах, но они не договорились об этом, и я думаю, что они договорятся. Я почти уверен в этом. На самом деле, я уверен в этом. Если они не договорятся, соглашения не будет. Соглашения никогда не будет,

– сказал Трамп.

Также республиканец добавил, что еще одним приоритетом для США является возвращение обогащенного урана, который сейчас находится в Иране. По его словам, американские силы намерены вернуть пыль: "Мы вернем его. Или мы вернем его от них, или мы его заберем".

