Среди следующих шагов – встреча Трампа, Зеленского и Путина, – Фидан о переговорах в Стамбуле

Глава МИД Турции сделал заявление о мирных переговорах Украины и России в Стамбуле. Выразил надежду, что их продолжением будет встреча Трампа, Зеленского и Путина при поддержке Эрдогана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Хакана Фидана с министром иностранных дел Украины Андреем Сыбигой.

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Фидан о встрече Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Турции отметил, что конкретным результатом предыдущей встречи России и Украины в Стамбуле был обмен пленными. Также стороны договорились декларировать свои позиции по перемирию. Фидан отметил, что на самом деле это прогресс.

Также глава МИД высказался относительно нового раунда переговоров. Выразил надежду, что техническая работа в определенной степени будет выполнена, и в будущем относительно следующих шагов можно будет говорить о встрече руководителей государств, чтобы достичь долговременного перемирия.

Я верю, что это было бы оптимальным вариантом в нашей стране, при поддержке нашего президента, участие уважаемого президента Трампа, президента Зеленского, президента Путина. Это будет логическим продолжением переговоров в Стамбуле,

– заявил Хакан Фидан.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что война должна как можно быстрее завершиться.