Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Хакана Фідана з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

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Фідан про зустріч Зеленського й Путіна

Міністр закордонних справ Туреччини зазначив, що конкретним результатом попередньої зустрічі Росії та України у Стамбулі був обмін полоненими. Також сторони домовилися декларувати свої позиції щодо перемир'я. Фідан наголосив, що насправді це прогрес.

Також глава МЗС висловився щодо нового раунду переговорів. Висловив сподівання, що технічна робота певною мірою буде виконана, і в майбутньому щодо наступних кроків можна буде говорити про зустріч керівників держав, щоб досягти довготривалого перемир'я.

Я вірю, що це було б оптимальним варіантом у нашій країні, за підтримки нашого президента, участь шановного президента Трампа, президента Зеленського, президента Путіна. Це буде логічним продовженням переговорів у Стамбулі,

– заявив Хакан Фідан.

Міністр закордонних справ Туреччини наголосив, що війна має якнайшвидше завершитися.