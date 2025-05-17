Соответствует амбициям России: в чем большой риск предстоящего разговора Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор или встретиться с Владимиром Путиным. Такое общение имеет определенные риски относительно урегулирования войны в Украине.

Есть риски, что то, о чем будет говорить Трамп, не будет финально согласовано с Украиной, поэтому непонятно, о чем они в результате встречи или телефонного разговора договорятся с Путиным. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Как должна действовать Украина

Алексей Буряченко отметил, что Трамп планирует перезагружать отношения с Россией относительно Арктики, ядерного сдерживания, ресурсов, газа, нефти и так далее. В то же время Путин понимает, что никто, кроме лидера Штатов, не выведет его из международной изоляции. Двусторонние переговоры с Трампом российский диктатор воспринимает как восстановление мирового порядка, который был во времена Холодной войны.

Здесь есть большой риск будущего общения Трампа и Путина по вопросу урегулирования российско-украинской войны. Есть большие риски, что то, о чем будет говорить Трамп, не будет финально согласовано с Украиной. В таком формате непонятно, о чем они договорятся в рамках такого переговорного процесса,

– сказал он.

У многих западных аналитиков есть волнение, что после этого Трамп может давить на Украину. Однако украинцам не стоит паниковать. Наше государство должно серьезно работать на геополитической карте, усиливая свои позиции.

Говоря с Путиным по телефону или во время личной встречи, Трамп не будет иметь на себе обязательств достижения мира в российско-украинской войне. Он автоматически будет снимать с себя эту политическую ответственность. Американский президент будет иметь возможность говорить с так называемым главой Кремля о том, что будет для него приоритетным.

К сожалению, это соответствует амбициям и стратегии России. Потому что им нужно оставить в переговорном процессе Штаты для того, чтобы Трамп сохранил лицо перед мировыми лидерами. В то же время продолжить воевать и имитировать какой-то переговорный процесс,

– объяснил политолог.

По его словам, Украина должна осознавать все риски нынешней геополитической ситуации и очень быстро реагировать своими нестандартными инициативами.