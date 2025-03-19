Около часа продолжался разговор двух политиков. По ее окончании Трамп в собственной соцсети обнародовал пост, в котором сообщил, что телефонная беседа с Зеленским была "очень хорошей", передает 24 Канал.

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Трамп был "сдержаннее обычного"

Корреспондент Sky News Дэвид Блевинс обратил внимание, что в сообщении Трампа, где он описывает свой разговор с Владимиром Зеленским, нет слов, набранных прописными буквами. Журналист указал, что Трамп использовал более "сдержанный тон, чем тот, к которому мы привыкли".

Подобный тон он использовал в сообщении, в котором прокомментировал вчерашний разговор с Путиным. В нем было только одно слово написано прописными буквами – "END" (окончить – 24 Канал) в контексте окончания войны.

Кроме того, Блевис отметил, что Трамп хорошо отозвался о беседе с Зеленским. Это создает контраст с очень неудачной встречей президентов в Овальном кабинете 28 февраля.

"Трамп также говорит о согласовании позиций России и Украины по их запросам и потребностям. Я думаю, многие будут трактовать это как согласование предварительных условий – и сейчас большинство таких условий выдвигает Москва", – подытожил журналист.