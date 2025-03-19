Близько години тривала розмова двох політиків. По її закінченню Трамп у власній соцмережі оприлюднив допис, в якому повідомив, що телефонна бесіда із Зеленським була "дуже хорошою", передає 24 Канал.

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Трамп був "стриманішим, ніж зазвичай"

Кореспондент Sky News Девід Блевінс звернув увагу, що у дописі Трампа, де він описує свою розмову з Володимиром Зеленським, немає слів, набраних великими літерами. Журналіст вказав, що Трамп використав більш "стриманий тон, ніж той, до якого ми звикли".

Подібний тон він використав у дописі, в якому прокоментував вчорашню розмову з Путіним. У ньому було лише одне слово написане великими літерами – "END" (закінчити – 24 Канал) у контексті закінчення війни.

Крім того, Блевіс зауважив, що Трамп добре відгукнувся про бесіду із Зеленським. Це створює контраст з дуже невдалою зустріччю президентів в Овальному кабінеті 28 лютого.

"Трамп також говорить про узгодження позицій Росії та України щодо їхніх запитів і потреб. Я думаю, багато хто трактуватиме це як узгодження попередніх умов – і наразі більшість таких умов висуває Москва", – підсумував журналіст.