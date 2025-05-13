У Лаврова рассказали, что планируют обсуждать в Стамбуле: намекают на территориальные уступки
- Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что на переговорах в Стамбуле 15 мая будут обсуждать вопросы устойчивого урегулирования и признания новых территорий в составе России.
- Рябков выразил сомнение в договороспособности украинской стороны, считая это препятствием для переговорного процесса.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков озвучил темы, которые российская сторона планирует обсудить в Стамбуле 15 мая. Кроме того, он выразил сомнение в договороспособности украинской стороны.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что могут обсудить во время переговоров в Стамбуле
По словам Рябкова, темы на переговорах в Стамбуле будут охватывать вопросы устойчивого урегулирования и "признание реалии на земле".
Необходимо обеспечить признание реалий "на земле" в контексте конфликта в Украине, включая вхождение новых территорий в состав России,
– заявил он.
Он также отметил, что одним из препятствий в переговорном процессе якобы является недоговороспособность Киева.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достижение согласия на переговорах в Стамбуле зависит только от российской стороны. По его словам, неудачей будет, если Владимир Путин не приедет на встречу, или если не поддержит идею 30-дневного прекращения огня. По мнению украинского лидера, это будет указывать на то, что Россия не готова к любым переговорам.