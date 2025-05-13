Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что могут обсудить во время переговоров в Стамбуле

По словам Рябкова, темы на переговорах в Стамбуле будут охватывать вопросы устойчивого урегулирования и "признание реалии на земле".

Необходимо обеспечить признание реалий "на земле" в контексте конфликта в Украине, включая вхождение новых территорий в состав России,

– заявил он.

Он также отметил, что одним из препятствий в переговорном процессе якобы является недоговороспособность Киева.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достижение согласия на переговорах в Стамбуле зависит только от российской стороны. По его словам, неудачей будет, если Владимир Путин не приедет на встречу, или если не поддержит идею 30-дневного прекращения огня. По мнению украинского лидера, это будет указывать на то, что Россия не готова к любым переговорам.