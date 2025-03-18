Мы стали ближе к миру, чем две недели назад, но все еще не близки к нему, Рубио
- Марко Рубио заявил, что переговорный процесс по завершению войны России против Украины приблизил стороны к миру, но еще есть много работы.
- Рубио получил "хорошие обязательства" от украинской делегации в Саудовской Аравии, которые согласились прекратить стрельбу, и США ожидают подобного от России.
Продолжаются разговоры о возможных будущих переговорах Украины и России. Государственный секретарь США также сделал заявление по этому поводу.
Марко Рубио заявил, что переговорный процесс по завершению войны России против Украины приблизил стороны к миру, однако впереди еще много усилий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News Radio.
Смотрите также Пришло время для "плана Б": как Трамп отреагирует на требования Путина о 30-дневном перемирии
США хотят, чтобы война закончилась
Рубио считает, что стороны стали "ближе", но "не близкими" к миру. Он объяснил, что еще есть над чем работать.
Рубио подчеркнул, что война в Украине длится три года, и президент США Дональд Трамп стремится, чтобы она закончилась.
По его словам, все хотят закончить войну, однако вопрос в том, как ее закончить, чтобы она не началась снова.
Итак, основной план заключался в том, сможем ли мы заставить этих ребят прекратить стрелять друг в друга, сесть и договориться о том, как положить этому конец навсегда. Это была цель президента,
– отметил госсекретарь США.
Рубио добавил, что получил "хорошие обязательства" от украинской делегации в Саудовской Аравии. Госсекретарь США сказал, что они "согласились прекратить стрельбу и заморозить все, как оно есть".
США ожидают чего-то "подобного" от россиян. В этом контексте он назвал продуктивной встречу спецпосланника Виткоффа с Путиным на прошлой неделе.