Марко Рубио заявил, что переговорный процесс по завершению войны России против Украины приблизил стороны к миру, однако впереди еще много усилий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News Radio.

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США хотят, чтобы война закончилась

Рубио считает, что стороны стали "ближе", но "не близкими" к миру. Он объяснил, что еще есть над чем работать.

Рубио подчеркнул, что война в Украине длится три года, и президент США Дональд Трамп стремится, чтобы она закончилась.

По его словам, все хотят закончить войну, однако вопрос в том, как ее закончить, чтобы она не началась снова.

Итак, основной план заключался в том, сможем ли мы заставить этих ребят прекратить стрелять друг в друга, сесть и договориться о том, как положить этому конец навсегда. Это была цель президента,

– отметил госсекретарь США.

Рубио добавил, что получил "хорошие обязательства" от украинской делегации в Саудовской Аравии. Госсекретарь США сказал, что они "согласились прекратить стрельбу и заморозить все, как оно есть".

США ожидают чего-то "подобного" от россиян. В этом контексте он назвал продуктивной встречу спецпосланника Виткоффа с Путиным на прошлой неделе.