Марко Рубіо заявив, що переговорний процес стосовно завершення війни Росії проти України наблизив сторони до миру, проте попереду ще багато зусиль. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News Radio.

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США хочуть, щоб війна закінчилась

Рубіо вважає, що сторони стали "ближчими", але "не близькими" до миру. Він пояснив, що ще є над чим працювати.

Рубіо підкреслив, що війна в Україні триває три роки, і президент США Дональд Трамп прагне, щоби вона закінчилася.

За його словами, всі хочуть закінчити війну, проте питання в тому, як її закінчити, щоб вона не почалася знову.

Отже, основний план полягав у тому, чи зможемо ми змусити цих хлопців припинити стріляти один в одного, сісти й домовитися про те, як покласти цьому край назавжди. Це була мета президента,

– зазначив держсекретар США.

Рубіо додав, що отримав "гарні зобов’язання" від української делегації в Саудівській Аравії. Держсеректар США сказав, що вони "погодились припинити стрілянину та заморозити все, як воно є".

США очікують чогось "подібного" від росіян. У цьому контексті він назвав продуктивною зустріч спецпосланника Віткоффа з Путіним минулого тижня.