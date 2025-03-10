Это проблема: почему на переговорах отсутствует Европа

В Саудовской Аравии 11 марта начнутся переговоры между Украиной и США. Накануне со стороны Соединенных Штатов прозвучала критика в сторону Киева, зато в отношении россиян звучали комплиментарные заявления.

Официальная позиция Украины всегда заключалась в том, чтобы в переговорах также участвовала Европа. Политолог Владимир Фесенко отметил 24 Каналу, что имена конкретных представителей должны были определить сами европейцы.

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Почему Европа не участвует в переговорах

Украина по собственной инициативе всегда участвует в саммитах, которые происходят. Например, на саммите по безопасности саммите в Лондоне как раз обсуждали участие европейских стран в переговорах

Не так давно заговорили о план президента Франции Эммануэля Макрона, который предусматривал частичное перемирие на месяц. Предлагалось, чтобы в это время не было никак атак в воздухе, море и по энергетике.

Великобритания и Украина также его поддержала, но план пока не стал общеевропейским,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Так пытались привлечь Европу к мирным переговорам. Активное обсуждение миротворческого контингента – это также способ привлечь европейцев.

Но проблема даже не в том, что США не хотят участия Европы. Кита Келлога несколько раз спрашивали, почему Европа не в переговорах, на что он ответил, что есть 2 страны, которые воюют, а Соединенные Штаты – это посредник, то есть не союзник, партнер, а лишь посредник между двумя сторонами. Это новый подход,

– добавил политолог.

Представители американской власти отмечают, что переговоры с участием Европы могут быть, но только отдельно. Оно возможно, если удастся договориться о перемирии, и Россия захочет ослабить санкции. В таком случае только ослабления со стороны США будет недостаточно. Для россиян существеннее ограничения ЕС.

Еще одна проблема в том, что Европа пока не определилась, кто ее будет представлять. Эту тему обсуждают, но конкретики нет,

– отметил политолог.

Кроме членов ЕС, еще есть Великобритания, Норвегия, поэтому нужно решить, пойдет ли на переговоры конкретная страна, которой предоставят мандат, или все-таки это будет Евросоюз, которого, к сожалению, Трамп не воспринимает.

Украина поддерживает участие Европы, подталкивает к этому наших партнеров и публично об этом говорит. Но пока это лишь подготовка, а настоящие переговоры ведутся только с США.