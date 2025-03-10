Офіційна позиція України завжди полягала в тому, щоб в перемовинах також брала участь Європа. Політолог Володимир Фесенко зауважив 24 Каналу, що імена конкретних представників мали визначити самі європейці.

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Чому Європа не бере участі в переговорах

Україна з власної ініціативи завжди бере участь у самітах, які відбуваються. Наприклад, на безпековому саміті у Лондоні якраз обговорювали участь європейських країн у переговорах

Не так давно заговорили про план президента Франції Еммануеля Макрона, який передбачав часткове перемир'я на місяць. Пропонувалося, щоб в цей час не було ніяк атак в повітрі, морі та по енергетиці.

Велика Британія і Україна також його підтримала, але план поки не став загальноєвропейським,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Так намагалися залучити Європу до мирних переговорів. Активне обговорення миротворчого контингенту – це також спосіб долучити європейців.

Але проблема навіть не в тому, що США не хочуть участі Європи. Кіта Келлога декілька разів запитували, чому Європа не в переговорах, на що він відповів, що є 2 країни, які воюють, а Сполучені Штати – це посередник, тобто не союзник, партнер, а лише посередник між двома сторонами. Це новий підхід,

– додав політолог.

Представники американської влади наголошують, що переговори за участі Європи можуть бути, але тільки окремо. Воно можливе, якщо вдасться домовитися про перемир'я і Росія захоче послабити санкції. У такому випадку лише послаблення з боку США буде недостатньо. Для росіян суттєвіше обмеження ЄС.

Ще одна проблема в тому, що Європа поки не визначилася, хто її представлятиме. Цю тему обговорюють, але конкретики немає,

– зауважив політолог.

Окрім членів ЄС, ще є Велика Британія, Норвегія, тому потрібно вирішити, чи на переговори піде конкретна країна, які нададуть мандат, чи все-таки це буде Євросоюз, якого, на жаль, Трамп не сприймає.

Україна підтримує участь Європи, підштовхує до цього наших партнерів і публічно про це говорить. Але поки це лише підготовка, а справжні переговори ведуться лише зі США.