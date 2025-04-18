После наглой игры Кремля: у Трампа осталось 2 варианта действий в отношении Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают прогресса по достижению мира в течение нескольких дней. В противном случае Дональд Трампу сообщат, что переговоры не имеют смысла.

Сценарий, по которому США отмежутся от Украины, вполне вероятен. Такое мнение 24 Каналу высказал аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, заметив, что пока слова Рубио нельзя так трактовать, но все быстро меняется.

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Какие 2 варианта имеет Трамп

Скорее всего, Рубио озвучил такое заявление, чтобы проверить реакцию россиян. Сейчас США важно понять, боится ли Россия потерять диалог с американцами. Пока складывается впечатление, что им все равно, а поведение Кремля очень наглое. Поэтому Соединенным Штатам не остается ничего другого, чем продолжать оказывать давление и на Россию, и на Украину.

Американцы до сих пор верят, что обе стороны хотят мира. Я думаю, окончательное решение отсрочат,

– сказал Евгений Костогрызов.

Прогнозировать трудно, ведь всем известно, что есть условная дата – 20 апреля. В медиа предполагали, что именно такой дедлайн для перемирия поставил Трамп Путину. Эта дата связана и с религиозными мотивами, и с политическим, ведь приближается 100 дней президентства Трампа. К этому времени нужен прогресс.

По мнению Евгения Костогрызова, в соответствии с первому варианту, президент США может сказать, что уже приложил много усилий, но прогресса нет, поэтому страна выходит из переговоров. Также есть второй вариант, по которому Трамп попытается подать как победу подписание с Украиной соглашения о полезных ископаемых.

Сейчас сложно спрогнозировать, каким путем пойдет глава США, потому что он слишком непредсказуем.

Напомним, Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он проинформировал его о переговорах, которые проходили с участием Украины и США в Париже. По словам Рубио, Россия готова работать для "устранения первопричин конфликта".