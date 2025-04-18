Речь идет об экономическом давлении, но не более. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что Трамп продолжает свою политику в отношении России, где не хочет "портить отношения" с Кремлем.

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Почему Трамп может действовать жестче только в одном направлении

По мнению политолога, жесткие действия Трампа с позиции Украины – это предоставление украинским военным всей номенклатуры оружия. Однако единственное давление на Россию, на которое действительно способен сейчас президент Соединенных Штатов – экономическое.

Оружие – это сила. Экономика также, но я за комплексный подход. Я не являюсь сторонником того, что санкции не работают. Однако оружие – лучшие санкции для нашего врага. Поэтому, к сожалению, полную силу мы не увидим,

– подчеркнул он.

Например, даже продажа Украине ЗРК Patriot не вызвала у Трампа восторг. Вероятно, что наша страна впоследствии снова может вернуться к этой теме, но в случае, если президент США очень разозлится на Владимира Путина. Кроме того, важную роль сыграет именно применение, ведь Patriot – это не наступательное оружие, эти системы защищают гражданских.

"Однако сейчас в окружении Трампа есть люди, которые подталкивают его к мягкому общению с Россией. Как долго это будет продолжаться? Трудно сказать. Я возвращаюсь к психотипу Трампа – его трудно спрогнозировать. Нельзя рассчитывать на то, что Трамп будет агрессивный. Путин понимает границу, где он может наглеть", – отметил Лесной.

Напомним, что Трамп заявил, что ответ России по перемирию что ответ России по перемирию будет на этой неделе и выразил недовольство из-за затягивания переговоров российским диктатором. Между тем ожидания Украины не изменились – единственный ответ от Путина, который нужен нашей стране – это поддержка полного прекращения огня и согласование механизма контроля, мониторинга и гуманитарного трека.