Мовиться про економічний тиск, але не більше. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що Трамп продовжує свою політику щодо Росії, де не хоче "псувати відносини" з Кремлем.

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Чому Трамп може діяти жорсткіше лише в одному напрямку

На думку політолога, жорсткіші дії Трампа з позиції України – це надання українським військовим усієї номенклатури зброї. Однак єдиний тиск на Росію, на який справді здатен зараз президент Сполучених Штатів – економічний.

Зброя – це сила. Економіка також, але я за комплексний підхід. Я не є прихильником того, що санкції не працюють. Однак зброя – найкращі санкції для нашого ворога. Тому, на жаль, повну силу ми не побачимо,

– наголосив він.

Наприклад, навіть продаж Україні ЗРК Patriot не викликав у Трампа захват. Ймовірно, що наша країна згодом знову може повернутись до цієї теми, але у випадку, якщо президент США дуже розізлиться на Владіміра Путіна. Крім того, важливу роль зіграє саме застосування, адже Patriot – це не наступальна зброя, ці системи захищають цивільних.

"Однак зараз в оточенні Трампа є люди, які підштовхують його до м'якого спілкування з Росією. Як довго це триватиме? Важко сказати. Я вертаюсь до психотипу Трампа – його важко спрогнозувати. Не можна розраховувати на те, що Трамп буде агресивний. Путін розуміє межу, де він може нахабніти", – зазначив Лісний.

Нагадаймо, що Трамп заявив, що відповідь Росії щодо перемир'я буде цього тижня та висловив невдоволення через затягування переговорів російським диктатором. Тим часом очікування України не змінились – єдина відповідь від Путіна, яка потрібна нашій країні – це підтримка повного припинення вогню та погодження щодо механізму контролю, моніторингу та гуманітарного треку.