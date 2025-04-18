Сценарій, за яким США відмежуються від України, є цілком імовірним. Таку думку 24 Каналу висловив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов, зауваживши, що поки слова Рубіо не можна так трактувати, але все швидко змінюється.

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Які 2 варіанти має Трамп

Скоріш за все, Рубіо озвучив таку заяву, щоб перевірити реакцію росіян. Зараз США важливо зрозуміти, чи Росія боїться втратити діалог з американцями. Поки складається враження, що їм все одно, а поведінка Кремля дуже нахабна. Тому Сполученим Штатам не залишається нічого іншого, ніж продовжувати чинити тиск і на Росію, і на Україну.

Американці досі вірять, що обидві сторони хочуть миру. Я думаю, остаточне рішення відтермінують,

– сказав Євген Костогризов.

Прогнозувати важко, адже всім відомо, що є умовна дата – 20 квітня. У медіа припускали, що саме такий дедлайн для перемир'я поставив Трамп Путіну. Ця дата пов'язана і з релігійними мотивами, і з політичним, адже наближається 100 днів президентства Трампа. До цього часу потрібен прогрес.

На думку Євгена Костогризова, відповідно до першого варіанту, президент США може сказати, що вже доклав багато зусиль, але прогресу нема, тому країна виходить з переговорів. Також є другий варіант, за яким Трамп спробує подати як перемогу підписання з Україною угоди про корисні копалини.

Наразі складно спрогнозувати, яким шляхом піде очільник США, бо він надто непередбачуваний.

Нагадаємо, Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сєргєм Лавровим. Він поінформував його про переговори, які проходили за участю України та США у Парижі. За словами Рубіо, Росія готова працювати задля "усунення першопричин конфлікту".