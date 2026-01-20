Укр Рус
20 января, 09:22
Кремль попытается сорвать соглашение по безопасности для Украины в Давосе, – Euronews

Юлия Харченко
Основні тези
  • Кирилл Дмитриев, доверенное лицо Путина, планирует встречи с командой Трампа в Давосе, что может повлиять на договоренности по безопасности между США и Украиной.
  • Белый дом отрицает запланированные встречи, но присутствие команды Трампа в Давосе усиливает предположение о возможных сделках с Зеленским.

Один из ключевых переговорщиков Кремля и доверенное лицо российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев на этой неделе планирует встречи с представителями команды президента США Дональда Трампа в Давосе. СМИ отмечают, что он имеет контакты с Уиткоффом и Кушнером, которые вовлечены в переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Ожидается, что в Давосе могут подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Что может произойти в Давосе?

По данным издания, возможное влияние Дмитриева на американскую переговорную группу может поставить под сомнение ожидаемые договоренности между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

В то же время в Белом доме официально отрицают наличие запланированных двусторонних встреч. Однако присутствие представителей команды Трампа в Давосе усилило предположение о возможном подписании соглашения между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 встретятся с Дональдом Трампом в Давосе для обсуждения гарантий безопасности для Украины после прекращения огня. Трампу предложат одобрить соглашения, заключенные с участием его переговорщиков, и которые считаются критически важными для Украины.

Могут ли подписать мирное соглашение во время форума в Давосе?

  • Украинская делегация представит план восстановления и гарантии безопасности на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 19 по 23 января, где ожидается встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Политолог Игорь Чаленко прогнозирует вероятно обсуждение гарантий безопасности для Украины и послевоенного восстановления.

  • Украинская делегация будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, но подписание мирного соглашения там вряд ли состоится. Игорь Чаленко отметил, что документы переданы Москве, но ответа нет, и продолжается период ожидания до конца января.

  • Соглашение о гарантиях безопасности с США для Украины готова на 100%, но требует доработки и подписания. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что европейцы не готовы взять на себя ответственность за безопасность Украины, что тормозит переговорный процесс и вызывает недовольство Трампа.