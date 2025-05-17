Пора закончить эту войну, – Рубио о своем разговоре с Лавровым
- 17 мая состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым.
- Рубио передал сигнал от Трампа о необходимости прекращения огня и достижения длительного мира.
17 мая госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они обсудили переговоры Киева и Москвы в Стамбуле.
Как рассказали в Госдепе, Рубио приветствовал договоренность сторон об обмене пленными в формате "1000 на 1000", передает 24 Канал.
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США настаивают на прекращении огня
Также госсекретарь передал россиянам решительный сигнал от президента Трампа: США настроены достичь конца российско-украинской войны и длительного мира. Кроме того, Рубио повторил призыв Трампа к немедленному прекращению огня.
В заявлении Госдепа говорится, что мирный план, предложенный США, лучше всего определяет путь к завершению кровопролития.
Сам Марк Рубио в соцсети "Х" подчеркнул, что настал момент остановить войну.
В сегодняшнем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым я повторил послание президента США: смерть и разрушение должны прекратиться… Не стоит упускать эту огромную возможность. Время завершить эту войну — настало,
– говорится в сообщении госсекретаря.
Напомним, что в МИД России ранее прокомментировали разговор Рубио и Лаврова. Там заявили, что приспешник Кремля поблагодарил Вашингтон за то, что тот нажал на Киев и заставил его принять предложение Путина о переговорах в Стамбуле.