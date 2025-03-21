Сикорский метко ответил на призыв Путина остановить иностранную военную помощь Киеву

Владимир Путин одним из условий для перемирия в Украине назвал прекращение поставок ей иностранной военной помощи. Радослав Сикорский отреагировал на прихоти российского диктатора.

Глава Кремля якобы поддержал идею полного прекращения огня на 30 дней. Впрочем, выдвинул собственные условия. Среди которых – остановка военной помощи Киеву со стороны Запада и мобилизации в Украине, передает 24 Канал.

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Сикорский обратился к Путину с предложением

В то же время для себя подобных ограничений Россия вводить не планирует. За время так называемого временного перемирия она в дальнейшем сможет наращивать свой военный потенциал.

Абсурдность требования Москвы вызвала реакцию у министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он предложил России проявить инициативу и первой отказаться от поставок иностранного оружия из Ирана и КНДР.

Если Россия обеспокоена иностранными военными поставками во время предлагаемого прекращения огня с Украиной, она может взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов,

– подчеркнул министр.